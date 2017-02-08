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Путин отметил вклад молодых ученых

Владимир Путин с лауреатами премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в День науки вручил в Кремле награды молодым ученым, совершившим прорыв в своей области. Российский лидер отметил, что они уже вносят свою лепту в научную мощь страны.
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Лауреатами премии стали исследователи, работавшие в областях физики, математики и медицины. При этом результат их трудов уже можно наблюдать, подчеркнул во время торжественной церемонии российский лидер.

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"Молодые ученые уже вносят свою лепту в создание новых знаний, предлагают немало оригинальных решений. Доказательство тому – научные работы и сегодняшних лауреатов", – цитирует РИА Новости Владимира Путина.

"Высокие достижения в любом научном направлении открывают дорогу к новым прорывным идеям. Это доказывает деятельность наших лауреатов, которые смело идут по не пройденному пока никем пути, опираются на лучшие традиции ведущих научных школ", – добавил он.

kremlin.ru

В частности, он отметил работу кандидатов физико-математических наук Дмитрия Блау, Елены Лущевской и Станислава Пославского. Ученые проводят исследования в области ядерной физики и физики высокой энергии, а значительная часть их экспериментов была поставлена на базе Большого адронного коллайдера. При этом нельзя забывать тот вклад, который сделала Россия при реализации проекта БАК.

Также российский лидер упомянул и научные труды члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Александра Гайфуллина. Его работы касаются геометрии и топологии и создают новое направление, развивающее теорию изгибаемых многогранников.

Отметил Владимир Путин и большой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями кандидатов биологических наук Алекся Дмитриева и Анны Кудрявцевой. "С помощью созданных ими маркеров можно диагностировать и прогнозировать течение болезни при наиболее распространенных видах рака. Предложенные авторами решения используются сегодня не только в России, но и в ведущих клиниках, в медицинских центрах 15 стран мира", – рассказал президент.

kremlin.ru

Еще одним молодым ученым, деятельность которого отметил российский лидер, стал младший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илья Романченко. Ему удалось получить образцы генераторов сверхмощных радиоимпульсов. Подобные устройства способны на больших расстояниях блокировать работу различных электронных устройств. Потенциальная сфера их применения – самая широкая, вплоть до защиты от террористических угроз.

Автор: Геннадий Куприянов8 февраля 2017, 16:05

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