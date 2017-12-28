Киев нарывается на жесткий ответ Москвы

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Четверг 28 декабря
Лента новостей
16:27
В России отложили отмену роуминга
15:39
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
15:35
Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку
15:16
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
15:04
Собчак с тремя языками довела до тошноты
14:53
Знаменитая актриса вымыла пол своей уборщицей
14:46
Марсиан нашли в пещерах
14:32
В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим
14:24
Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор
14:20
Тяжелобольному Табакову помогают следователи
14:17
Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
14:09
Египет назвал цены на туры для россиян
14:03
Известный российский режиссер умер в возрасте 72 лет
13:59
Колдун Бесов назвал дату конца света
13:53
Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
13:39
Священник дерзко ответил на выходку Урганта
13:28
Грузовик шоколада украли под Москвой
13:20
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
13:11
Что такое промокод и как его использовать
12:58
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
12:58
Джигарханяна заставляют стоять на коленях перед обиженной Цымбалюк-Романовской
12:49
Рак унес жизни мужа и дочери звезды "Иронии судьбы"
12:48
Онищенко запретил россиянам есть оливье в Новый год
12:45
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
12:34
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо
11:47
16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности
11:45
Онкобольной Пугачевой запретили выступать
11:39
Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан
11:12
Обиженный любовник слил в Сеть видео голой звезды "Дома-2"
11:09
Россиянин жестоко убил 24-летнюю любовницу и сжег своего сына
10:46
Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
10:44
Муж променял Мыскину на бизнесвумен
10:40
Под Москвой электричка сбила человека
10:37
Проблемы в космической отрасли копились десятилетиями. Эксперты разделяют выводы аварийной комиссии "Роскосмоса"
10:27
Американцев просят сидеть дома из-за аномальных морозов
10:01
Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса
10:00
Раскрыто удивительное свойство витамина D
09:54
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось
09:42
Красавицу-модель зверски убили по дороге с дискотеки
09:33
Диетологи советуют перед сексом есть чеснок
09:30
Медики выявили новую опасность алкоголя
09:01
Устроившего бойню на фабрике директора поймали спустя сутки
08:57
Новогодние праздники россиянам испортят 40-градусные морозы
08:48
Сколько москвичи потратят на подарки к Новому году
08:26
В Москве нашли тела двух женщин
08:19
Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли
08:11
Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом
08:05
В Москве "заминировали" станцию метро "Октябрьская"
07:42
Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова
21:55
На чьей стороне Вы в скандале с разводом Джигарханяна
21:54
Потрепанную Волочкову унизили намеками на пьянство
21:42
Солнцев пнул "силиконовую" Жужу из "Дома-2"
21:17
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть
21:13
Выберите лучшую российскую певицу 2017 года
21:02
Николай Носков сообщил о пополнении в семье
20:32
В петербургском магазине рванула любимая бомба террористов
20:03
Много крови: очевидцы о жутком взрыве в Петербурге
20:01
Список пострадавших при взрыве в Петербурге
19:57
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
19:35
В петербургском супермаркете прогремел взрыв
19:19
Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве
18:42
Свинья сбежала от украинца по крыше грузовика (видео)
17:55
Люди в истерике от вида 66-летнего Газманова в трусах
17:39
Что значит видеть свет во сне
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
16:02
Названо идеальное место для празднования Нового года
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:41
Табаков после комы перестал узнавать родных
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
15:18
Россияне поражены подлостью Шепелева
15:00
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна
14:52
"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
14:51
Самые успешные актеры 2017 года
14:50
Житель Подмосковья избил сотрудника скорой
14:48
Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей
14:39
Реновация подстегнула бюджетное строительство
14:31
Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе
14:30
Хитрый украинский план Трампа
14:29
Под Москвой сиделка обворовала больного
14:17
Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
14:15
Отказавшиеся от секса рыбы продолжают размножаться
13:45
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
13:41
Для зараженного Табакова вызвали врачей из Европы
13:34
Брата известной певицы зверски убили
13:23
Москвичи увидят новогоднюю суперлуну
13:23
Диана Шурыгина поздравила Dni.Ru с Новым годом
13:19
"Охотный Ряд" закроют в новогоднюю ночь‍
13:09
Как сэкономить при покупках
13:06
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
12:56
Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)
12:25
В Петербурге автобус после ДТП отлетел на тротуар
12:21
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
12:21
Агутин оправдался за свой скандальный выбор
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне поражены подлостью Шепелева
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Политика

Киев нарывается на жесткий ответ Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press
Пересекать границу с Украиной россиянам станет сложнее. Проблемы возникнут с 1 января 2018 года: Киев начнет проверять биометрические данные, предупредили в МИД России.
прочитано 822 раза

Украинские власти объяснили нововведение, конечно же, "усилением борьбы с терроризмом". Кроме предоставления биометрических данных, Киев требует, чтобы граждане России заранее предупреждали о намерении въехать на украинскую территорию.

ПО ТЕМЕ

Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

"Гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникнуть проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых, дополнительных требований. Во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины", – предупредил сограждан российский МИД.

Госпогранслужба Незалежной уже начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией. Отмечается, что это тренировка перед полноценным запуском системы, который намечен на 1 января. А на прошлой неделе система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства была представлена в аэропорту Киева. Сообщается, что необходимыми мобильными комплексами оборудованы все КПП. Соответственно, для пересечения границы необходимо наличие биометрического паспорта.

Ужесточение пограничного контроля на Украине направлено исключительно против россиян, хотя у них и без того возникали проблемы. Эксперты подчеркнули, что теперь процедура станет еще сложнее. Впрочем, сильнее эти меры ударят по самим украинцам, уверен политолог Иван Мезюхо.

"Я не исключаю того, что в ближайшем будущем Киевом будут приняты решения о введении визового режима с Россией. Правда, на Украине не знают, что делать, когда Россия введет ответные меры, и сотни тысяч граждан Незалежной не смогут больше ездить на заработки в Россию и станут безработными", - цитирует его "Свободная пресса". Политолог убежден: жесткий ответ Москвы станет катастрофой не только для работающих в России украинцев, но и для экономики Украины.

Автор: Андрей Евлампиев28 декабря 2017, 12:22

Политика

Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы
Минск и Вильнюс развязали ядерную войну
Почему Порошенко насильно удерживает на Украине 15 россиян

Шоу-бизнес

Взбешенный народ предложил содрать с Бузовой кожу
Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой
Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"
Собчак с тремя языками довела до тошноты

Проишествия

Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день
Пластические хирурги оставили девушку с огромной дырой между глаз
Нервный парикмахер со злости отрезал клиенту ухо
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть

Lifestyle

Чернокожий баскетболист побил солистов группы "Стекловата" (видео)
Первый канал отменил привычный показ поздравления Путина
Самые успешные актеры 2017 года
Пять книг для новогодних праздников
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли

Судьбу режиссера решил случай
Общество

Новогодние праздники россиянам испортят 40-градусные морозы

Только на юге будет привычно тепло
Шоу-бизнес

Муж променял Мыскину на бизнесвумен

Теннисистка осталась с тремя детьми

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек

Спорт

Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Алина Кабаева возмущена унижениями

Регионы

Путин сделал заявление о теракте в Петербурге
Взрыв в супермаркете Петербурга назвали терактом
Муж зарубил топором российскую журналистку
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru