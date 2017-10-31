Лавров оговорился по Фрейду
Российский министр выступил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Темой беседы стали отношения Москвы со странами Евросоюза, речь зашла и о ситуации на Украине. Сергей Лавров рассказывал о том, как были подписаны минские соглашения, передает Life.ru. Тут министр оговорился – назвал украинского президента Петра Порошенко Михаилом Саакашвили. Исправившись, глава МИДа со смехом заметил, что экс-губернатор Одесской области "стал слишком украинским".
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