Лавров оговорился по Фрейду

Глава российского МИДа оговорился по Фрейду. В беседе с предпринимателями Сергей Лавров перепутал Петра Порошенко с Михаилом Саакашвили.

Российский министр выступил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Темой беседы стали отношения Москвы со странами Евросоюза, речь зашла и о ситуации на Украине. Сергей Лавров рассказывал о том, как были подписаны минские соглашения, передает Life.ru. Тут министр оговорился – назвал украинского президента Петра Порошенко Михаилом Саакашвили. Исправившись, глава МИДа со смехом заметил, что экс-губернатор Одесской области "стал слишком украинским".



