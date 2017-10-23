Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отказался от приветственного поцелуя с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После победы своей партии на парламентских выборах 31-летний политик посетил с визитом Брюссель и принял там участие в саммите Евросоюза.

На кадрах встречи двух политиков видно, как Курц отстраняется от тянущегося к его щеке 62-летнего главы Еврокомиссии. Юнкер по инерции пытается поцеловать молодого австрийского министра в другую щеку, но тот снова не дает это сделать.

Себастьян Курц – один из самых молодых и красивых европейских политиков. Возглавляемая им Народная партия 15 октября одержала победу на досрочных парламентских выборах, Курц получил право возглавить и сформировать правительство.

31-летнего политика называют "канцлером с лицом ребенка". Этот политический вундеркинд в 27 лет встал во главе австрийского МИДа. В то время он еще учился на юридическом факультете – журналисты острили по поводу того, как трудно новому министру совмещать учебу с работой.

Интересно, что Курц до сих пор частенько краснеет, когда попадает в сложные или неловкие ситуации. Но зато свои взгляды и позицию перед старшим поколением отстаивает весьма жестко. При этом с молодежью разговаривает на ее языке.

Кучно пошло,вчера турки начали, а сегодня новый канцлер Австрии Курц:у Фонда Сороса 28 дней,чтобы убраться из страныhttps://t.co/jzZiRbxATI — Уругвайская разведка (@Urugvayintellig) 22 октября 2017 г.

На региональных выборах пару два года назад он проводил предвыборные митинги в ночных клубах, придумал для своей партии слоган "Черный – это круто" (черный – официальный цвет Народной партии), арендовал черный внедорожник и раздавал черные презервативы.

Будущий австрийский канцлер всячески демонстрирует свою близость к народу. На встречу европейских лидеров он полетел в салоне эконом-класса авиакомпании "Австрийские авиалинии". Личная жизнь Курца окутана тайной, но в прессу все-таки просачиваются слухи о некой подруге с экономическим образованием.