Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
На кадрах встречи двух политиков видно, как Курц отстраняется от тянущегося к его щеке 62-летнего главы Еврокомиссии. Юнкер по инерции пытается поцеловать молодого австрийского министра в другую щеку, но тот снова не дает это сделать.
Себастьян Курц – один из самых молодых и красивых европейских политиков. Возглавляемая им Народная партия 15 октября одержала победу на досрочных парламентских выборах, Курц получил право возглавить и сформировать правительство.
31-летнего политика называют "канцлером с лицом ребенка". Этот политический вундеркинд в 27 лет встал во главе австрийского МИДа. В то время он еще учился на юридическом факультете – журналисты острили по поводу того, как трудно новому министру совмещать учебу с работой.
Интересно, что Курц до сих пор частенько краснеет, когда попадает в сложные или неловкие ситуации. Но зато свои взгляды и позицию перед старшим поколением отстаивает весьма жестко. При этом с молодежью разговаривает на ее языке.
Кучно пошло,вчера турки начали, а сегодня новый канцлер Австрии Курц:у Фонда Сороса 28 дней,чтобы убраться из страныhttps://t.co/jzZiRbxATI— Уругвайская разведка (@Urugvayintellig) 22 октября 2017 г.
На региональных выборах пару два года назад он проводил предвыборные митинги в ночных клубах, придумал для своей партии слоган "Черный – это круто" (черный – официальный цвет Народной партии), арендовал черный внедорожник и раздавал черные презервативы.
Будущий австрийский канцлер всячески демонстрирует свою близость к народу. На встречу европейских лидеров он полетел в салоне эконом-класса авиакомпании "Австрийские авиалинии". Личная жизнь Курца окутана тайной, но в прессу все-таки просачиваются слухи о некой подруге с экономическим образованием.
& Gespräche u.a. mit @JosephDaul, @ManfredWeber & BK #Merkel führen. Werden Reformen in #Europa aktiv mitgestalten. 2/2 pic.twitter.com/Zg2oGYyCNB— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 19 октября 2017 г.
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