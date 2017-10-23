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Политика

От избранного президента Киргизии ждут независимости

Фото: GLOBAL LOOK press
Прошла неделя после выборов президента Киргизии, на которых одержал победу бывший премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, которого многие называют "преемником" уходящего главы государства Алмазбека Атамбаева. Граждане республики ждут, что избранный киргизский лидер будет вести самостоятельную и независимую политику.
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Международные наблюдатели отметили, что голосование 15 октября прошло без серьезных нарушений. При этом некоторые СМИ писали, что предвыборная кампания была не совсем "чистой". Однако с момента выборов прошла уже неделя. И если бы кто-то захотел поставить под сомнение их легитимность, то это, вероятно, уже было бы сделано.

Вместе с тем стоит отметить, что это первая мирная передача власти от одного лидера к другому за всю современную историю Киргизии. Республика находится в центре Средней Азии, и от внутриполитической ситуации в ней зависит стабильность во всем регионе. Раскачивать Центральную Азию – явно не то, что нужно сейчас мировому сообществу, поэтому выборы легко признаются состоявшимися и демократическими.

Кроме того, проголосовавшие за Жээнбекова избиратели надеются, что он сможет стать самостоятельным политиком. По Конституции Киргизии глава государства избирается на один срок. Некоторые опасаются, что избранный президент может попасть под влияние уходящего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Сооронбай Жээнбеков. Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что изначально уходящий глава государства был лоялен как к своему "преемнику" Жээнбекову, так и к другому кандидату – бизнесмену Омурбеку Бабанову. Однако отношения между ними обострились после встречи предпринимателя с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В начале октября, за неделю до президентских выборов, Атамбаев из-за визита Бабанова в Астану обвинил своего северного соседа в желании повлиять на выбор граждан Киргизии и вмешаться таким образом во внутренние дела республики.

Между тем в СМИ Бабанова называли "олигархом" и всячески раскручивали его связи с главой Казахстана. Кроме того, по обвинению в подготовке государственного переворота были арестованы некоторые соратники бизнесмена. Возможно, что именно это оказало решающее влияние на рейтинг Бабанова.

Омурбек Бабанов. Фото: facebook.com/omurbek.babanov

Также стоит отметить, что в Киргизии была введена процедура биометрической регистрации. Без ее прохождения жители республики не могли голосовать на выборах. Для почти миллиона граждан Киргизии, которые в настоящий момент трудятся в России, Министерство иностранных дел республики открыло всего лишь шесть избирательных участков. В итоге в России воспользоваться своим правом голоса смогли лишь 2635 киргизов.

Аналитики строят разные предположение о том, что ждет оппонентов Жээнбекова: будет ли оказываться на них давление? Или власть будет сотрудничать с оппозицией? Пока никаких заявлений от избранного лидера нет.

Вместе с тем повестка у будущего президента довольно сложная. Прежде всего, ему предстоит смягчить напряженные отношения с Казахстаном. Разлад между двумя ближайшими союзниками России не может не сказаться на интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, нельзя назвать безоблачными и отношения Бишкека с Анкарой. Все дело в школах "Сапат", связанных с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которые турецкие власти считают террористом и организатором переворота. Неясна судьба и некоторых совместных проектов Киргизии с Россией.

Так или иначе, но от избранного президента республики ждут независимости в принятии решений. Станет ли он самостоятельным лидером или нет покажет время.

Автор: Иван Поляков23 октября 2017, 21:01

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