Галантный Путин подарил цветы красавице-президенту

Владимир Путин встретил букетом цветов Колинду Грабар-Хитарович. Президент Хорватии приехала к российскому лидеру в резиденцию Бочаров ручей.

Отношения России и Хорватии в экономической сфере развиваются. Торговый оборот, после некоторого спада, вновь растет, сообщил президент России на встрече в коллегой из Хорватии. Переговоры лидеров прошли в сочинской резиденции Владимира Путина.

"Мне приятно отметить, что мы сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления", – сказал российский лидер. Владимир Путин напомнил, что совсем недавно состоялась очередная сессия двусторонней межправительственной комиссии, следующая сессия должна пройти в Хорватии.

Товарооборот России и Хорватии в прошлом году несколько снизился. Однако в 2017-м он вновь стал расти – только за первые семь месяцев года он увеличился на 63,9%, до 667,5 миллиона долларов, приводит сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Владимир Путин на встрече с Колиндой Грабар-Хитарович подчеркнул: ему очень приятно встретить коллегу в России, есть возможность поговорить о двусторонних отношениях и обсудить вопросы региональной повестки дня.

Переговорам предшествовала встреча президентов на ступенях резиденции. Грабар-Хитарович прибыла в сопровождении представительной делегации. Владимир Путин встретил красавицу-президента у входа и подарил даме шикарный букет.

Путин с букетом: Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приехала в Бочаров ручей pic.twitter.com/Ldp76K5UoD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2017 г.

Колинде 48 лет, была послом Хорватии в США и заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. Специалист по евроатлантической дипломатии и вопросам безопасности. В январе 2015 года Грабар-Китарович стала первой женщиной-президентом в истории страны. Симпатии избирателей политик снискала не только благодаря профессионализму, но и незаурядной внешности. Граждане могли оценить ее по многочисленным и довольно откровенным снимкам Колинды.