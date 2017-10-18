Галантный Путин подарил цветы красавице-президенту
Отношения России и Хорватии в экономической сфере развиваются. Торговый оборот, после некоторого спада, вновь растет, сообщил президент России на встрече в коллегой из Хорватии. Переговоры лидеров прошли в сочинской резиденции Владимира Путина.
"Мне приятно отметить, что мы сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления", – сказал российский лидер. Владимир Путин напомнил, что совсем недавно состоялась очередная сессия двусторонней межправительственной комиссии, следующая сессия должна пройти в Хорватии.
Товарооборот России и Хорватии в прошлом году несколько снизился. Однако в 2017-м он вновь стал расти – только за первые семь месяцев года он увеличился на 63,9%, до 667,5 миллиона долларов, приводит сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.
Владимир Путин на встрече с Колиндой Грабар-Хитарович подчеркнул: ему очень приятно встретить коллегу в России, есть возможность поговорить о двусторонних отношениях и обсудить вопросы региональной повестки дня.
Переговорам предшествовала встреча президентов на ступенях резиденции. Грабар-Хитарович прибыла в сопровождении представительной делегации. Владимир Путин встретил красавицу-президента у входа и подарил даме шикарный букет.
Путин с букетом: Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приехала в Бочаров ручей pic.twitter.com/Ldp76K5UoD— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2017 г.
Колинде 48 лет, была послом Хорватии в США и заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. Специалист по евроатлантической дипломатии и вопросам безопасности. В январе 2015 года Грабар-Китарович стала первой женщиной-президентом в истории страны. Симпатии избирателей политик снискала не только благодаря профессионализму, но и незаурядной внешности. Граждане могли оценить ее по многочисленным и довольно откровенным снимкам Колинды.
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