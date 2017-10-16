Путин написал Хворостовскому письмо

Президент России Владимир Путин поздравил оперного певца Дмитрия Хворостовского с днем рождения. В телеграмме глава государства выразил восхищение талантом, силой духа и стойкостью артиста, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на сайт Кремля.

По словам Путина, яркое и щедрое дарование, потрясающая работоспособность и безграничное уважение к слушателям позволили Хворостовскому добиться вершины мастерства и заслужить признание во всем мире. Президент пожелал артисту здоровья, оптимизма и бодрого настроя.

Прославленный исполнитель Дмитрий Хворостовский 16 октября отмечает круглую дату. Всемирно известному баритону исполнилось 55 лет.

