Савченко наплевала на угрозы СБУ

Скандально известная народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала список военнопленных на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Сделала она это несмотря на предостережения Службы безопасности Украины (СБУ).

Как написала Савченко на своей странице в одной из социальных сетей, на данный момент в этом списке числятся 129 человек. При этом львиную долю из них составляют военнослужащие украинской армии, попавшие в плен в ДНР и ЛНР во время боевых действий на Донбассе. При этом она подчеркнула необходимость обмена пленными с двух сторон по системе "всех на всех", которая, как полагает народный депутат, уже доказала свою эффективность во многих странах.

Стоит отметить, что намерение Савченко обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на территории Донбасса взволновало Службу безопасности Украины, которая пригрозила ей тюремным сроком в случае такого шага. Тем не менее, народный депутат проигнорировала угрозы СБУ.

Dni.Ru напоминают, что в декабре Савченко стала героиней очередного скандала. Украинским СМИ стало известно о ее встрече в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким и обсуждение с ними деталей мирного урегулирования. После этого на Савченко посыпались обвинения в сепаратизме и "потворству террористам". Сама народный депутат заявляла, что выступает за мирный и ненасильственный путь разрешения конфликта на Донбассе.