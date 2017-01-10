По замыслу феминисток, "кискошапки" покажут президенту все могущество женщин
В российском руководстве рассказали о главном итоге его деятельности
Савченко наплевала на угрозы СБУ
Как написала Савченко на своей странице в одной из социальных сетей, на данный момент в этом списке числятся 129 человек. При этом львиную долю из них составляют военнослужащие украинской армии, попавшие в плен в ДНР и ЛНР во время боевых действий на Донбассе. При этом она подчеркнула необходимость обмена пленными с двух сторон по системе "всех на всех", которая, как полагает народный депутат, уже доказала свою эффективность во многих странах.
Стоит отметить, что намерение Савченко обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на территории Донбасса взволновало Службу безопасности Украины, которая пригрозила ей тюремным сроком в случае такого шага. Тем не менее, народный депутат проигнорировала угрозы СБУ.
Dni.Ru напоминают, что в декабре Савченко стала героиней очередного скандала. Украинским СМИ стало известно о ее встрече в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким и обсуждение с ними деталей мирного урегулирования. После этого на Савченко посыпались обвинения в сепаратизме и "потворству террористам". Сама народный депутат заявляла, что выступает за мирный и ненасильственный путь разрешения конфликта на Донбассе.
Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Откровенность артистки пошла ей во вред
Поклонники решили, что балерина "под градусом"
Трагический инцидент произошел в Санкт-Петербурге