Савченко заинтересовались спецслужбы

Ситуация вокруг депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко после ее недавней встречи с главами народных республик Донбасса продолжает накаляться. На этот раз она была вызвана на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.

По его словам, он крайне негативно оценивает встречу Савченко с руководителями Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. "Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной", – сказал Грицак.

Он также заявил, что не считает нормальным, когда украинский депутат встречается с противостоящей стороной конфликта на территории каких-то третьих стран, при этом соблюдая все правила конспирации. Грицак добавил, что уже разговаривал с Савченко, и она рассказала обо всех деталях своей встречи с главами самопровозглашенных республик.





Dni.Ru напоминают, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов".

После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с ней открытие "культурного центра" ДНР и ЛНР в украинской столице.