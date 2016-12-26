Действующий лидер США не спешит освобождать место в Белом доме
Ситуация вокруг украинского президента продолжает ухудшаться
Савченко заинтересовались спецслужбы
По его словам, он крайне негативно оценивает встречу Савченко с руководителями Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. "Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной", – сказал Грицак.
Он также заявил, что не считает нормальным, когда украинский депутат встречается с противостоящей стороной конфликта на территории каких-то третьих стран, при этом соблюдая все правила конспирации. Грицак добавил, что уже разговаривал с Савченко, и она рассказала обо всех деталях своей встречи с главами самопровозглашенных республик.
Dni.Ru напоминают, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов".
После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с ней открытие "культурного центра" ДНР и ЛНР в украинской столице.
На Россию собираются наложить еще больше санкций из-за помилования Путиным Савченко. ��— Александр Воейков ✌�� (@alexvoeykov) 16 декабря 2016 г.
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки