Медведев пошутил о хорошей работе министров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сделал неожиданное заявление. Он признался, что пошутил о работе своих коллег во время беседы с представителями ведущих российских телеканалов.

Открывая 15 декабря заседание кабмина, Медведев обратился к присутствующим в зале: "Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали. Пошутил, конечно".

Ранее в тот же день Дмитрий Медведев провел интервью с представителями ведущих российских СМИ. В частности, премьер-министр призвал коллег соблюдать дисциплину и не нарушать его распоряжений, сообщает РИА Новости.

Между тем журналист НТВ Ирада Зейналова во время этой встречи спросила у председателя правительства, есть ли деньги в бюджете для пожилых россиян. Она отметила, что рост тарифов происходит "на фоне заморозки всех возможных индексаций". "Понятно, что будет единовременная выплата в пять тысяч рублей для пенсионеров, а дальше на что рассчитывать?" – спросила журналистка у главы кабмина.

В ответ Медведев заверил, что "никаких заморозок нет, все разморожено". "Деньги на эти цели запланированы, деньги есть!" – добавил он. Главным итогом 2016 года российский премьер считает сохранение макроэкономической стабильности и выполнение социальных обязательств, передает "Интерфакс".

Напомним, в мае текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Крым сообщил жителям Феодосии, что средств на индексацию пенсий в бюджете нет. "Денег нет сейчас, найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", – добавил председатель правительства.