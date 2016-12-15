Медведев: Россия слезла с иглы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в общении с журналистами заявил, что Россия преодолела зависимость от зарубежных лекарств. До этого, по его словам, наша страна сидела на "игле иностранных препаратов".

В ходе разговора с журналистами глава кабинета министров отметил, что России удалось преодолеть эту опасную зависимость. По его словам, на данный момент наша страна удовлетворяет порядка 65-70% потребности в медицинских препаратах за счет собственного производства.

Кроме того, глава кабмина заявил, что, несмотря на кризисные явления, расходы на здравоохранение будут только расти. В 2019 году, сказал премьер, они будут составлять более трех миллиардов рублей, и все обязательства государства по поддержке бесплатной и качественной медицины будут исполнены. В частности, Медведев отметил, что продолжится развитие сети перинатальных центров по всей стране.

"Бюджет на здравоохранение растет. Это не только федеральные расходы, но и региональные расходы. Это государственные средства. Все, что запланировано в сфере здравоохранения, мы это будем делать", – сказал премьер-министр.





