У Медведева заметили необычные часы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 декабря пришел на встречу с журналистами с часами Swatch на левой руке. Такой аксессуар в официальном магазине стоит около шести тысяч рублей.

Дмитрий Медведев носит наручные часы новой модели 2016 года Swatch Touch Tress Code, сообщает Hi-Tech Mail.Ru. Внутри пластикового корпуса швейцарского аксессуара – кварцевый механизм, точное время с которого отображается на монохромном сенсорном дисплее.

Ранее у премьер-министра заметили похожие часы Swatch Touch Wee Hours. Их стоимость не превышает цену нового аксессуара Дмитрия Медведева. Отметим, что шесть тысяч рублей – практически минимальная цена на продукцию линейки Swatch.

До этого политик предпочитал гораздо более дорогие часы - Apple Watch Sport. Тем не менее эта модель является самой дешевой среди всей линейки аксессуаров. Средняя цена таких часов – около 21,5 тысячи рублей.

Дмитрий Медведев, премьер–министр

Apple, Apple Watch Sport

КНР

Стоимость: более $350 pic.twitter.com/OYvj5jGPsl — Maria Rodionova (@auto_show_news) 8 августа 2015 г.







