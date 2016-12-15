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У Медведева заметили необычные часы
Дмитрий Медведев носит наручные часы новой модели 2016 года Swatch Touch Tress Code, сообщает Hi-Tech Mail.Ru. Внутри пластикового корпуса швейцарского аксессуара – кварцевый механизм, точное время с которого отображается на монохромном сенсорном дисплее.
Ранее у премьер-министра заметили похожие часы Swatch Touch Wee Hours. Их стоимость не превышает цену нового аксессуара Дмитрия Медведева. Отметим, что шесть тысяч рублей – практически минимальная цена на продукцию линейки Swatch.
До этого политик предпочитал гораздо более дорогие часы - Apple Watch Sport. Тем не менее эта модель является самой дешевой среди всей линейки аксессуаров. Средняя цена таких часов – около 21,5 тысячи рублей.
Дмитрий Медведев, премьер–министр— Maria Rodionova (@auto_show_news) 8 августа 2015 г.
Apple, Apple Watch Sport
КНР
Стоимость: более $350 pic.twitter.com/OYvj5jGPsl
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