Тимошенко накажет Савченко за самоволку

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что на следующем заседании депутаты обсудят возможное исключение Надежды Савченко из партии. По ее словам, бывшая летчица – независимый политик, который не нуждается в поддержке фракции.

Юлия Тимошенко отметила, что в процессе заседания депутаты проведут беседу с Надеждой Савченко. По итогам будет принято решение о судьбе ее депутатского мандата, сообщают украинские СМИ.

"Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели", – пояснила Тимошенко .

Между тем глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Надежду Савченко в госизмене за несогласованную встречу с лидерами непризнанных ЛНР и ДНР. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил слова бывшей летчицы: "Черта в них не увидела. Они люди".

"Она наш представитель в Раде. Плотницкий рассказал о встрече с Савченко"

Вот так в Раде появился депутат от ДНР-ЛНР) А может она не одна? — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 12 декабря 2016 г.

"Не увидела бывшая российская заложница и чертей в фээсбэшниках, которые организовали эту встречу. То, что сейчас чудит Савченко, – государственная измена. За подобные действия ей надо немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ и лишить мандата народного депутата и звания Героя Украины", – написал Ляшко.

Ранее Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Они обсудили обмен военнопленными по формуле "всех на всех". После этого в "Батькивщине" заявили, что они против переговоров с властью непризнанных республик, а Савченко не координирует свои действия с фракцией.

Добавим, что в соцсетях бурно обсуждают наряд бывшей летчицы, в котором она пришла на брифинг на Софийской площади. "Только Надежда Савченко могла совместить в одном образе стиль Петра Порошенко и Юлии Тимошенко", – отметила пользователь Татьяна Даниленко.