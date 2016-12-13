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Тимошенко накажет Савченко за самоволку
Юлия Тимошенко отметила, что в процессе заседания депутаты проведут беседу с Надеждой Савченко. По итогам будет принято решение о судьбе ее депутатского мандата, сообщают украинские СМИ.
"Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели", – пояснила Тимошенко .
Между тем глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Надежду Савченко в госизмене за несогласованную встречу с лидерами непризнанных ЛНР и ДНР. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил слова бывшей летчицы: "Черта в них не увидела. Они люди".
"Она наш представитель в Раде. Плотницкий рассказал о встрече с Савченко"— Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 12 декабря 2016 г.
Вот так в Раде появился депутат от ДНР-ЛНР) А может она не одна?
"Не увидела бывшая российская заложница и чертей в фээсбэшниках, которые организовали эту встречу. То, что сейчас чудит Савченко, – государственная измена. За подобные действия ей надо немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ и лишить мандата народного депутата и звания Героя Украины", – написал Ляшко.
Ранее Надежда Савченко тайно встретилась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Они обсудили обмен военнопленными по формуле "всех на всех". После этого в "Батькивщине" заявили, что они против переговоров с властью непризнанных республик, а Савченко не координирует свои действия с фракцией.
Добавим, что в соцсетях бурно обсуждают наряд бывшей летчицы, в котором она пришла на брифинг на Софийской площади. "Только Надежда Савченко могла совместить в одном образе стиль Петра Порошенко и Юлии Тимошенко", – отметила пользователь Татьяна Даниленко.
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