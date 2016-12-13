Пранкеры развели Савченко на откровения

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в очередной раз оказалась в центре громкого скандала. На этот раз ее разыграли пранкеры, назвавшие себя представителями самопровозглашенных республик Донбасса. Парламентарий ничего не заподозрила.

Встреча Савченко с якобы связавшимся с ней представителем ДНР была назначена в одном из киевских кафе. "Представитель Донбасса" попросил нардепа помочь в деле открытия в украинской столице специального культурного центра, исполнявшего бы роль своеобразного "посольства Донбасса". Савченко в ответ заявила, что в силу некоторых объективных обстоятельств это пока не представляется возможным и нужно подождать.

Кроме того, она отметила, что пока украинское общество не может адекватно воспринимать народные республики. В конце разговора она передала привет главе ДНР Александру Захарченко. "Саше – привет!" – сказала она.





Ранее украинским СМИ стало известно, что Савченко на днях ездила в Минск, где общалась с главами самопровозглашенных республик Донбасса. Встреча якобы была организована при непосредственном участии ФСБ, а также российского посольства в Белоруссии. По сообщениям прессы, обсуждалась возможность оказания наиболее эффективного давления на украинскую власть для того, чтобы она пошла на сотрудничество с представителями ДНР и ЛНР в деле прекращения войны.

После этого Савченко начали обвинять в пособничестве "террористам". А украинский политтехнолог Тарас Березовец заявил, что общение Савченко с главами ДНР и ЛНР – это прямая измена Украине, за что она может получить новый тюремный срок, только уже на родине, где ранее считалась народным героем. То же сказал и депутат от Радикальной партии Олег Ляшко: "За подобные действия ей надо немедленно запретить доступ к государственной тайне, отозвать из ПАСЕ и лишить мандата народного депутата и звания Героя Украины".

Савченко нужно отозвать из ПАРЕ, лишить депутатского мандата, лишить доступа к гостайне, лишить звания Героя Украины, и судить за измену. — Judge Deliberata (@user_with_chips) 13 декабря 2016 г.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об исключении Савченко из партии. "Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет. Сегодня мы решили, что собираем фракцию буквально в первый день парламентской сессионной недели", – сказала политик.

По всей видимости, Савченко и дальше будет подвергаться нападкам со стороны украинских властей. Позиция народного депутата относительно Донбасса несколько отличается от генеральной линии государства. Савченко выступает за начало переговоров между сторонами конфликта, тогда как большая часть украинской политической элиты настроена на решение вопроса самопровозглашенных народных республик военным путем, не признавая их субъектами переговоров.

