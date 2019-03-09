Сексуальную модель заподозрили в монтаже

23-летняя фитнес-модель Тэмми Хемброу регулярно радует своих подписчиков в Instagram фотографиями своей невероятной фигуры. Поклонники не перестают восхищаться ее внешним видом. Однако некоторые придирчивые пользователи Сети заметили, что почти на каждом снимке можно заметить следы монтажа – дескать, объекты на заднем плане странно изгибаются, словно девушка прибегает к услугам фотошопа. Впрочем, их голоса слышны не слишком громко, ведь обычно поклонники предпочитают смотреть на роскошные формы красавицы и совершенно не обращают внимание на то, что находится за ними.

