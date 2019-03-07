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Март 7, 2019
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Ради "принцесса льда" изменили правила Универсиады

567

На Универсиаде в Красноярске выступит первая фигуристка из Объединенных Арабских Эмиратов – Захра Лари. Ради спортсменки пришлось изменить правила – она выступает в хиджабе. Почему девушка из жаркой страны выбрала именно катание на льду, и как она повлияла на развитие этого вида спорта в ОАЭ, расскажет фоторепортаж "Дни.ру".

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