Ради "принцесса льда" изменили правила Универсиады

На Универсиаде в Красноярске выступит первая фигуристка из Объединенных Арабских Эмиратов – Захра Лари. Ради спортсменки пришлось изменить правила – она выступает в хиджабе. Почему девушка из жаркой страны выбрала именно катание на льду, и как она повлияла на развитие этого вида спорта в ОАЭ, расскажет фоторепортаж "Дни.ру".