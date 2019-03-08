Избитая модель поразила идеальной фигурой

27-летняя фитнес-модель Эстефания Перейра создавала иллюзию идеальной жизни в соцсетях. При этом девушка систематически подвергалась насилию со стороны своего избранника.
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