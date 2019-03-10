Авсртралийка в 41 год выглядит на 20

41-летняя Белинда Нортон из австралийского города Квинсленд может похвастаться тем, что выглядит по меньшей мере в два раза моложе своего возраста. Убедиться в этом можно едва взглянув на ее снимки, которыми красавица активно делится на своей странице в Instagram. Она не стала держать секрета "вечной молодости" в тайне. Она считает, что сохранить свежесть и красоту ей позволяет позитивный настрой, ежемесячные сеансы массажа и регулярные встречи с подругами. Пользователи Сети считают, однако, что не все так просто. Тем не менее, они с удовольствием смотрят на соблазнительные снимки барышни.
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