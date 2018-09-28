Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала

Несмотря на то, что старт продаж новых iPhone в Москве был намечен на 28 сентября, новости об этом грандиозном для поклонников техники Apple событии стали появляться за несколько дней до этого. По уже сложившейся традиции, перед дверями магазина сильно заранее стала выстраиваться очередь. Люди никуда не уходили в течение нескольких дней, лишь бы оказаться как можно ближе к началу очереди.

При этом настоящих фанатов Apple в импровизированном палаточном городке в центре Москвы замечено не было. Предприимчивые молодые люди пошли на хитрость и согласились отстоять в очереди за того, кто готов щедро отблагодарить за подобную услугу. Так, возможность стать первым покупателем iPhone в столице оценивалась в полмиллиона рублей.

Впрочем, бравурный настрой профессиональных "ждунов" в очереди начал постепенно угасать. На их табличках с номерами в очереди и предлагаемой ценой стала появляться надпись "Торг уместен". Но даже возможность скинуть пару десятков тысяч рублей, кажется, не вдохновила потенциальных покупателей.

В итоге старт продаж iPhone ознаменовался позорным провалом – первому человеку в очереди торжественно вручили талон с номером, который он был вынужден порвать при свидетелях – свое место в очереди он так и не продал, а денег на телефон у него, по всей видимости, нет.