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Сен. 27, 2018
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Ловелас Хью Хефнер: последняя любовь основателя Playboy

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Один из величайших издателей современности Хью Хефнер ушел из жизни 27 сентября 2017 года. Врачи уверены: создатель Playboy умер по естественным причинам – ему был 91 год.

В жизни Хефнера были тысячи красивых девушек, но только три большие любви. Бервый его брак просущетсвовал десять лет: он женился на Милдред Вилльямс в 1949 году. Второй раз он женился только спустя сорок лет – на модели Кимберли Конрад.

Последняя супруга Хью Хефнера – красавица Кристалл Харрис. Знаменитый издатель долго добивался ее расположения. По слухам, свадьба должна была состояться еще в июне 2011 года, но 25-летняя модель внезапно передумала и сбежала из особняка основателя Playboy.

Впрочем долго она не скрывалась от пылкого любовника. Уже в конце декабря 2012 года Хью Хефнер и Кристалл Харрис сыграли свадьбу, предварительно составив брачный договор. В итоге после смерти мужа модель практически ничего не получила: безутешной вдове отошел только дом стоимостью около пяти миллионов долларов и все украшения, которые когда-то дарил ей издатель Playboy.

Примечательно, что упокоился Хью Хефнер в мемориальном парке Вествуд на западе Лос-Анджелеса, рядом с другой эффектной блондинкой. Его похоронили возле могилы Мэрелин Монро. История последней любви Хью Хефнера в фотографиях – в материале Dni.Ru.

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