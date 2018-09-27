Ловелас Хью Хефнер: последняя любовь основателя Playboy

Один из величайших издателей современности Хью Хефнер ушел из жизни 27 сентября 2017 года. Врачи уверены: создатель Playboy умер по естественным причинам – ему был 91 год.
В жизни Хефнера были тысячи красивых девушек, но только три большие любви. Бервый его брак просущетсвовал десять лет: он женился на Милдред Вилльямс в 1949 году. Второй раз он женился только спустя сорок лет – на модели Кимберли Конрад.
Последняя супруга Хью Хефнера – красавица Кристалл Харрис. Знаменитый издатель долго добивался ее расположения. По слухам, свадьба должна была состояться еще в июне 2011 года, но 25-летняя модель внезапно передумала и сбежала из особняка основателя Playboy.
Впрочем долго она не скрывалась от пылкого любовника. Уже в конце декабря 2012 года Хью Хефнер и Кристалл Харрис сыграли свадьбу, предварительно составив брачный договор. В итоге после смерти мужа модель практически ничего не получила: безутешной вдове отошел только дом стоимостью около пяти миллионов долларов и все украшения, которые когда-то дарил ей издатель Playboy.
Примечательно, что упокоился Хью Хефнер в мемориальном парке Вествуд на западе Лос-Анджелеса, рядом с другой эффектной блондинкой. Его похоронили возле могилы Мэрелин Монро. История последней любви Хью Хефнера в фотографиях – в материале Dni.Ru.
От таких снимков мужчинам становится жарко
Энергичная артистка разрядила атмосферу
Тамара Горро опубликовала фотографию, на которой она полностью голая
На праздник было приглашено 200 человек
Обладательницей титула "Мисс Америка-2019" стала 25-летняя Ниа Имани Франклин из Нью-Йорка
Левую ступню и часть голени девушка потеряла еще в 13 лет
Состоялась долгожданная премьера
Девушка попала в больницу
Примадонна появилась на кинопремьере
Стало известно об измене
Малыш появится очень скоро
Артистке понадобилась врачебная помощь
Оперная дива не долго горевала
Герцогиня не предала этому особого значения