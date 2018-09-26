Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами

Двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова является ведущей клубного канала московского "Спартака". На днях на официальной странице "красно-белых" в Twitter появился пикантный снимок спортсменки, который спровоцировал бурное обсуждение и попал в топ спортивных новостей.

Примечательно, что Юлия запечатлена в больничной палате практически голой. "Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных", – подписал свой пост московский клуб.

Отметим, что в личном аккаунте Instagram Ушакова выглядит не менее откровенно. От некоторых опубликованных ею фотографий мужчинам становится жарко. Dni.Ru подготовили подборку самых горячих снимков звезды "Спартака".