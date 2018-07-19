Мультимедийный проект Thebeautynews отметил пятилетний юбилей

17 июля свой юбилей отметил мультимедийный проект Thebeautynews.ru. Уже пять лет портал освещает все самое стильное и актуальное в мире моды, красоты и стиля, а также организовывает красивые мероприятия на самых ярких площадках нашей прекрасной столицы.