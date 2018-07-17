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Июль 17, 2018
просмотры: 123

Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной

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30-летняя Аида Гарифуллина является одной из самых известных мировых оперных див. В отличие от многих коллег, певица обладает стройной фигурой, что, впрочем, никак не отражается на ее вокальных способностях. Артистка живет за границей, поет в Венской опере и на других культовых площадках. Аида не забывает и о России. Так, певица выступила на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу. Dni.ru выяснили, как живет мировая знаменитость.

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