Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной

30-летняя Аида Гарифуллина является одной из самых известных мировых оперных див. В отличие от многих коллег, певица обладает стройной фигурой, что, впрочем, никак не отражается на ее вокальных способностях. Артистка живет за границей, поет в Венской опере и на других культовых площадках. Аида не забывает и о России. Так, певица выступила на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу. Dni.ru выяснили, как живет мировая знаменитость.