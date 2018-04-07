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Апрель 7, 2018
просмотры: 123

Горячие фото самой красивой девушки по версии ученых

567

Актриса, ведущая и фотомодель Келли Брук – самая красивая девушка мира. Об этом заявили ученые из Университета Техаса. Исследование основано на нескольких параметрах, в их числе рост, вес, длина волос и форма лица. Во всех категориях победила Келли.

Келли снимается в кино с 2000 года, она известна по сериалам "Тайны Смолвиля", "Секс в небольшом городе" и по проектам "Пираньи 3D", "Потрошитель". Брук снималась для мужских журналов Loaded, GQ и FHM. Кроме того, она рекламировала нижнее белье различных брендов. Также Келли работала в Daily Star в качестве так называемой девушки для третьей страницы, где обычно размещались эффектные снимки моделей с обнаженной грудью. 

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