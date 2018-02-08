Соблазнительные фото самой сексуальной ведущей прогноза погоды

Мексиканка Янет Гарсия второй год подряд возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогноза погоды. 27-летняя девушка известная своей любовью к обтягивающим платьям. Янет вызывает восторг у телезрителей когда ведет выпуски стоя боком к камере, тем самым демонстрируя профиль своей великолепной пятой точки.

Сами по себе прогнозы Янет содержат дежурную информацию о температурах и возможных осадках, однако именно выпуски с Гарсия имеют самые высокие рейтинги на мексиканском телевидении.