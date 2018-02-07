Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке

4 марта в Crocus City Hall впервые вручат премию "ЖАРА Music Awards". 100 самых популярных персон, среди которых будут певцы, актеры театра и кино, продюсеры, спортсмены, телеведущие определят в прямом эфире кто же достоин получить высшую оценку и стать победителем. А на pre-party был объявлен список номинаций. И хотя это была всего лишь презентация премии, все выглядело статусно и дорого – красная дорожа, банкет, вечерние наряды. Правда, солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева решила удивить всех красным кружевным бельем.
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