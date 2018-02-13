Как покорившие Запад супруги принесли России неожиданную награду

Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли первые медали Олимпиады в истории отечественного керлинга. На Играх 2018 года они завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст.
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