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Янв. 22, 2018
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Известные актрисы разделись на красной дорожке

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В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии актеров США. Ведущей церемонии стала 37-летняя актриса Кристен Белл. Интересно, что награды, которые присуждали за борьбу с сексуальными домогательствами, в этом году лауреатам премии вручали исключительно женщины. По красной ковровой дорожке прошлись известные актрисы, которые предпочли нарядиться в откровенные платья.

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