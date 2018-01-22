Известные актрисы разделись на красной дорожке

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии актеров США. Ведущей церемонии стала 37-летняя актриса Кристен Белл. Интересно, что награды, которые присуждали за борьбу с сексуальными домогательствами, в этом году лауреатам премии вручали исключительно женщины. По красной ковровой дорожке прошлись известные актрисы, которые предпочли нарядиться в откровенные платья.
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