Известные актрисы разделись на красной дорожке

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии актеров США. Ведущей церемонии стала 37-летняя актриса Кристен Белл. Интересно, что награды, которые присуждали за борьбу с сексуальными домогательствами, в этом году лауреатам премии вручали исключительно женщины. По красной ковровой дорожке прошлись известные актрисы, которые предпочли нарядиться в откровенные платья.