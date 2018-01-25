Чем запомнилась Людмила Сенчина

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге скончалась прославленная артистка Людмила Сенчина. Полтора года певица боролась с продолжительной болезнью. Dni.ru составил подборку фото, какой запомнилась артистка с неподражаемым тембром голоса.