Чем запомнилась Людмила Сенчина

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге скончалась прославленная артистка Людмила Сенчина. Полтора года певица боролась с продолжительной болезнью. Dni.ru составил подборку фото, какой запомнилась артистка с неподражаемым тембром голоса.
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