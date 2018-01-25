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Янв. 25, 2018
просмотры: 123

Чем запомнилась Людмила Сенчина

567

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге скончалась прославленная артистка Людмила Сенчина. Полтора года певица боролась с продолжительной болезнью. Dni.ru составил подборку фото, какой запомнилась артистка с неподражаемым тембром голоса.

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