Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"

Российская актриса Анна Полина номинирована на "Порно-Оскар". Девушка поборется за приз в категории "Лучшая иностранная актриса года". За какую именно работу была отмечена красавица пока не известно. Помимо Анны Полины на престижную награду претендуют Амира Адора из Венгрии, Никита Беллуччи из Франции и Аполония Лапьедра из Испании.
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