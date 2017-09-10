Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля

В Венеции 9 сентября завершился 74-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, который шел там с 30 августа. На конкурсе были представлены выдающиеся картины, которые обязательно займут свое место в сердцах думающего и утонченного зрителя. Не меньшее внимание было уделено и нарядам гостей фестиваля, которые за десять дней имели возможность поразить публику и модных экспертов смелостью и чувством стиля. Dni.Ru отобрали наряды, которые точно запомнятся тем, кто их увидит.