Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля

В Венеции 9 сентября завершился 74-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, который шел там с 30 августа. На конкурсе были представлены выдающиеся картины, которые обязательно займут свое место в сердцах думающего и утонченного зрителя. Не меньшее внимание было уделено и нарядам гостей фестиваля, которые за десять дней имели возможность поразить публику и модных экспертов смелостью и чувством стиля. Dni.Ru отобрали наряды, которые точно запомнятся тем, кто их увидит.
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