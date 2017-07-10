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Июль 10, 2017
просмотры: 123

Будущие звездные мамы

567

Для многих знаменитых представительниц шоу-бизнеса 2017 год абсолютно точно станет особенным. Уже сейчас певицы, актрисы и модели откладывают дела и рабочие хлопоты, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению ребенка. Появления этих малышей ждут не только родители, но и многотысячная армия поклонников. Dni.Ru сделали фотоподборку звезд, которые в ближайшее время ожидают прибавления в семье. 

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