Будущие звездные мамы

Для многих знаменитых представительниц шоу-бизнеса 2017 год абсолютно точно станет особенным. Уже сейчас певицы, актрисы и модели откладывают дела и рабочие хлопоты, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению ребенка. Появления этих малышей ждут не только родители, но и многотысячная армия поклонников. Dni.Ru сделали фотоподборку звезд, которые в ближайшее время ожидают прибавления в семье.
Пожарные продолжают бороться с огнем
Фото с "Нашествия" очень ярко иллюстрируют безумие, творившееся на фестивале
Влюбленные устроили грандиозное торжество
Лидеры мировой политики встретились в Гамбурге
На саммит "Большой двадцатки" мировые лидеры прибыли вместе с семьей
Сегодня певице исполнилось бы 43 года
Она вновь оголила свои ноги
Российский президент стал одной из главных фигур саммита
Артистка отмечает круглую дату
Изменившаяся после родов актриса снялась без макияжа
Прелюбодей в рясе предложил супруге любовь втроем
Влюбленные рассказали о радостном событии
Президент США передумал бороться с киберугрозами
Певец объяснил, откуда пошла информация о завершении его карьеры