Фанаты русского рока извалялись в грязи

В минувшие выходные в Тверской области прошел музыкальный фестиваль "Нашествие". Совсем не летняя погода внесла свои коррективы в организацию мероприятия, однако зрители сумели получить удовольствие даже в экстремальных условиях.

По говорящему хэштегу #япережилнашествие в сети можно найти массу фотографий, которые очень ярко иллюстрируют безумие, творившееся на площадке Фестиваля.