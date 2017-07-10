Фанаты русского рока извалялись в грязи

В минувшие выходные в Тверской области прошел музыкальный фестиваль "Нашествие". Совсем не летняя погода внесла свои коррективы в организацию мероприятия, однако зрители сумели получить удовольствие даже в экстремальных условиях.
По говорящему хэштегу #япережилнашествие в сети можно найти массу фотографий, которые очень ярко иллюстрируют безумие, творившееся на площадке Фестиваля.
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