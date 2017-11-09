Российская модель показала свое тело во всей красе

Российская фотомодель Виктория, или как она сама себя называет, Вики, Одинцова может похвастаться не только выдающимися внешними данными, но и серьезной популярностью. Так, на ее аккаунт в Instagram подписаны более 4,3 миллиона человек. Причем восхищаются формами 23-летней красотки не только соотечественники, но и восторженные поклонники с самых разных уголков планеты. Что же привлекает их внимание? Ответ на этот вопрос Dni.Ru предлагают найти самостоятельно, после просмотра снимков модели.
60-летняя актриса ведет активный образ жизни
Фигуристка блеснула на светском мероприятии
Телеведущая вышла в свет
Поклонники считают, что у певицы идеальная фигура
Сегодня, 7 ноября, актриса отмечает юбилей
Светловолосая красотка пользуется бешеной популярностью
Певица празднует свой день рождения
Победитель Евровидения Томас Нойвирт больше известен по имени своего женского альтер-эго
В шестом сезоне на проект пришли самые красивые девушки
У девушки целая ария поклонников
Поводов приложиться к бутылке у дочери Гурченко было достаточно
Появилось новое видео, на котором запечатлена женщина
Об этом рассказала Элина Мазур
Скандал разгорелся на фестивале "Подиум"