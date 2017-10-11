Балахон Пугачевой развалился на куски

В Москве телеведущий открыл выставку "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева". В ней представлены 20 костюмов артисток, а также раритетные аксессуары и уникальные предметы, принадлежащие кинодивам прошлого. Выставка будет открыта до 31 декабря на третьем этаже Универмага "ХЦ Сокольники", вход свободный.