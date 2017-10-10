Самые сексуальные фото королевы Instagram

Жительница Канады Аманда Ли работает профессиональным фитнес-инструктором. Однако она не из тех, чье тело настолько "высушено" и скульптурировано, как ожидаемо. Девушка, наоборот, выделяется внушительными аппетитными изгибами, которые демонстрирует при любом удобном случае. Собственно, благодаря своим выпуклостям и ложбинкам Аманда быстро стала негласной королевой Instagram. Dni.ru собрали самые сексуальные ее фотографии.
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