Самые сексуальные фото королевы Instagram

Жительница Канады Аманда Ли работает профессиональным фитнес-инструктором. Однако она не из тех, чье тело настолько "высушено" и скульптурировано, как ожидаемо. Девушка, наоборот, выделяется внушительными аппетитными изгибами, которые демонстрирует при любом удобном случае. Собственно, благодаря своим выпуклостям и ложбинкам Аманда быстро стала негласной королевой Instagram. Dni.ru собрали самые сексуальные ее фотографии.