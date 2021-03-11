Сборная Испании по футболу ЧМ-2018

Сборная Испании пробилась в финальный этап чемпионата мира по футболу по итогам отборочного турнира. Команда выступала в группе G и заняла первое место, выиграв девять матчей из десяти.
Испанская команда по праву считается одним из фаворитов чемпионата мира - она занимает восьмое место в международном рейтинге FIFA. Тренирует национальную сборную местный специалист Хулен Лопетеги Арготе.
В финальной стадии турнира Испания выступит в группе B. В заявку сборной Испании на ЧМ-2018 попали лучшие футболисты мира. В состав вошли:
Вратари - Пепе Рейна, Давид Де Хеа, Кепа Аррисабалага.
Защитники - Серхио Рамос (капитан), Жерар Пике, Жорди Альба, Начо Монреаль, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Начо, Альваро Одриосола.
Полузащитники - Андрес Иньеста, Давид Сильва, Серхио Бускетс, Коке, Иско, Тьяго Алкантара, Марко Асенсио, Сауль Ньигес.
Нападающие - Диего Коста, Яго Аспас, Лукас Васкес, Родриго.
Матчи сборной Испании на ЧМ-2018
15 июня, 21:00 мск. Португалия - Испания. Олимпийский стадион "Фишт", Сочи.
20 июня, 21:00 мск. Иран - Испания. Стадион "Казань Арена", Казань.
25 июня, 21:00 мск. Испания - Марокко. Стадион "Калининград", Калининград.