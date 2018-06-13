Сенсация ЧМ-2018: сборная Испании потеряла тренера

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен. Об этом официально объявили на пресс-конференции команды этой страны в Краснодаре, где находятся игроки.



Сенсационную новость огласил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, передает "Газета.ru". И это – за день до начала ЧМ-2018 и за два дня до игры с Португалией. Известно, что Лопетеги возглавит мадридский "Реал".

"Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения... Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании", – приводит слова Рубиалеса Sports.ru. Чиновники были недовольны и тем, что об уходе специалиста в "Реал" стало известно до старта мундиаля.

Лопетеги подписал новый контракт со сборной 22 мая (до 2020 года). Однако это не помешало ему договориться с "Мадридом". Напомним, сборная Испании сыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Отметим, после Евро-2016 Лопетеги возглавил сборную Испании, сменив на посту Висенте Дель Боске. Под его руководством испанцы досрочно заняли первое место в отборочной группе на ЧМ-2018 в Россию, опередив сборную Италии.

