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Вторник 1 августа

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Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ
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Актриса соблазнительно развела ноги перед камерой. Екатерина Климова в отличной форме!

Многие женщины "бальзаковского возраста" едва ли не лопаются от зависти при виде очаровательной актрисы с горящими глазами. В свои 45 она подтянута как струнка и счастлива как ребенок. Внешне Екатерина Климова выглядит до того хорошо, что люди с трудом осознают ее фактический возраст по паспорту.

Звезда фильма "Мы из будущего" в рамках очередной кинороли решилась выполнить трюки на высоте. Брюнетку в мини-шортиках подвесили на тросы и стали снимать на камеру. актриса гразиозно и двигалась, разводила ноги в воздушном пространстве и раздавала символические поцелуи.

Пятый канал опубликовал ролик, на котором Екатерина Климова резвится и кружится, будто в невесомости. Артистка лично разместила кадры в микроблоге. Судя по количеству восторженных отзывов, фанаты убедились, что она женщина-мечта.

С легкой руки Екатерина Климова в коротких шортах и белой футболке возбудила народ, а ведь она мать четверых детей! Причем с годами звезда только хорошеет. Секрет ее обаяния кроется не только в харизме и женской энергии. Екатерина Климова ухаживает за лицом и фигурой с помощью спорта, правильного питания и косметологии.

1 августа 2023, 11:01
Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Итальянский актер Микеле Плачидо и его супруга, актриса Федерика Винченти.
Режиссер Алла Сурикова.
Бизнеследи Екатерина Одинцова.
Актриса Юлия Пересильд.
Актриса и певица Анастасия Задорожная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган.
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.
Актриса Олеся Судзиловская с супругом.
Актриса Лянка Грыу.
Актриса Катерина Шпица.
Актриса Екатерина Волкова.
актриса Ольга Кабо с дочерью Татьяной.
Актриса Ирина Безрукова.
Фигуристка Татьяна Навка.
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых красивых пар на красной дорожке.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Актриса Елена Кондулайнен.
Ведущая и актриса Алла Довлатова.
Актриса Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой.
Актриса Анна Снаткина.
Ведущий Владимир Познер с супругой.
Актер Кирилл Сафонов с женой, певицей Александрой Савельевой.
Певица Зара.
Актриса Анна Горшкова.
Актриса Екатерина Вуличенко.
Орнелла Мути (справа) с дочерью Найке Ривелли.
Актриса Анна Хилькевич с супругом.
Президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.
Актриса Анастасия Макеева.
Актриса Ирина Лачина.
Продюсер Арчил Геловани с женой, актрисой Оксаной Акиньшиной.
Актриса Екатерина Волкова.
Новобрачные Илья Стюарт и Светлана Устинова.
Актриса Наталья Рудова.
Татьяна Михалкова.

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