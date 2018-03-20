Шавкат Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Джизакской области Узбекской ССР в семье медиков. В 1981 году окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, получил специальность "инженер-механик". Позже в том же вузе защитил степень кандидата технических наук.
В 1990 году Мирзиеев был избран депутатом Верховного совета Узбекистана, а в 1994 году он был избран и в новый парламент страны - Олий Мажлис. В 90-е годы Мирзиеев возглавлял Мирзо-Улугбекский район Ташкента и Джизакскую область. В начале 2000-х стал хокимом (руководителем) Самаркандской области. С декабря 2003 года - премьер-министр Узбекистана. На этом посту он превратился в крупнейшего политического тяжеловеса республики.
После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова 2 сентября 2016 года исполнял обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года победил на внеочередных выборах президента Узбекистана, 14 декабря официально вступил в должность президента Узбекистана. Политологи не исключают, что избрание Шавката Мирзиеева президентом может стать началом "узбекской оттепели".