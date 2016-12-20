Мик Джаггер музыкант

Мик (при рождении - Майкл) учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Учеба не представляла никакого интереса для юноши, единственное, что ему нравилось - это пение. Вскоре Мик бросил учебу по причине того, что образованная им вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом группа The Rolling Stones становилась все более и более популярной.

В 1962 году в Jazz News впервые промелькнуло название Rolling Stones. А 12 июля состоялось первое официальное выступление группы в лондонском клубе Marquee.

Образ, созданный Джаггером на сцене, уникален. Его голос, временами грубый, временами женственный и мягкий, толстые губы, похотливая улыбка, недвусмысленные сексуальные движения на концертах перед многотысячной толпой, агрессия, энергичность и вместе с тем дурашливость и кривляние - все это сделало Джаггера одним из самых популярных рок-фронтменов.

Заслуги Джаггера на музыкальном поприще были высоко оценены - к 60-летнему юбилею королева Елизавета II посвятила музыканта в рыцари.