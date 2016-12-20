Мик Джаггер музыкант

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Мик Джаггер

музыкант
Мик Джаггер
  • Дата рождения: 26 июля 1943
  • Место рождения: Дартфорд, графство Кент, Великобритания
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Бьянка Джаггер, Джерри Холл
  • Дети: дочери: Кэрис Хант Джаггер, Джейд Шина Джезебел Джаггер, Элизабет Скарлетт Джаггер, Джорджия Мэй Айиша Джаггер; сыновья: Джеймс Лерой Огастен Джаггер, Габриэль Люк Борегард Джаггер, Лукас Морис Морад Джаггер, Деверо Октавиан Бэзил Джаггер

Мик (при рождении - Майкл) учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Учеба не представляла никакого интереса для юноши, единственное, что ему нравилось - это пение. Вскоре Мик бросил учебу по причине того, что образованная им вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом группа The Rolling Stones становилась все более и более популярной.

В 1962 году в Jazz News впервые промелькнуло название Rolling Stones. А 12 июля состоялось первое официальное выступление группы в лондонском клубе Marquee.

Образ, созданный Джаггером на сцене, уникален. Его голос, временами грубый, временами женственный и мягкий, толстые губы, похотливая улыбка, недвусмысленные сексуальные движения на концертах перед многотысячной толпой, агрессия, энергичность и вместе с тем дурашливость и кривляние - все это сделало Джаггера одним из самых популярных рок-фронтменов.

Заслуги Джаггера на музыкальном поприще были высоко оценены - к 60-летнему юбилею королева Елизавета II посвятила музыканта в рыцари.

Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом

Великие Rolling Stones снова в строю: ветераны рока вернулись с новым альбомом
Новая пластинка под названием Hackney Diamonds вышла в свет 20 октября. The Rolling Stones не выпускали нового материала уже десять лет. А если говорить о полноценных альбомах, то и больше: их последняя большая работа, A Bigger Bang, датируется 2005 годом — альбом ожидаемо разорвал чарты Великобритании и США.

Российская модель о романе с Миком Джаггером

Российская модель о романе с Миком Джаггером
Маша Руденко прокомментировала информацию о своем романе с солистом легендарной группы Rolling Stones Миком Джаггером. Российская модель заявила, что весть об их романтических отношениях очень расстроила ее родителей. Маша Руденко дала откровенное интервью The Daily Mail.

Джаггер отказался жить с беременной подругой

Джаггер отказался жить с беременной подругой
73-летний Мик Джаггер не планировал становиться отцом в восьмой раз. Когда музыкант узнал о беременности своей 29-летней подруги Мелани Хэмрик, он был в шоке. Балерину Мелани Хэмрик заметили во время прогулки по Нью-Йорку.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения