Джон Форбс Керри государственный секретарь США

Джон Керри родился 11 декабря 1943 года в военном госпитале в штате Колорадо. Среднее образование получил в Швейцарии. Учился в Йельском университете, где начал проявлять интерес к политике и публичным выступлениям. Поддерживал предвыборную кампанию Джона Кеннеди.

Участвовал во Вьетнамской войне, командовал катером (служба в речном патруле считалась самой опасной). После третьего ранения демобилизовался и примкнул к антивоенному движению. Позже был избран в американский сенат.

В 2004 году участвовал в президентской гонке в качестве кандидата от Демократической партии, но проиграл Джорджу Бушу — младшему. В 2009-м Керри стал старшим сенатором от штата Массачусетс. В феврале 2013 года занял пост госсекретаря, сменив Хиллари Клинтон. Оставил эту должность в январе 2017-го.

Керри состоит в родстве с четырьмя президентами США, включая Джорджа Буша — младшего, с первой американской поэтессой Анной Брэдстрит, с основателем первого поселения на побережье Массачусетса и первым губернатором Джоном Уинтропом, а также с королевскими и дворянскими семьями Европы, Ближнего Востока и Африки. Политик увлекается охотой, виндсерфингом и хоккеем, играет на бас-гитаре, которую берет с собой в зарубежные поездки.