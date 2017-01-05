По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой
США ответили на якобы совершенные Россией хакерские атаки, в том числе тайными операциями
Керри написал прощальное письмо
Госсекретарь США подготовил письмо по случаю окончания работы действующей администрации президента Барака Обамы. Он заявил, что политика нынешнего главы государства позволила получить выгоду как Москве, так и Вашингтону.
По его словам, перезагрузки отношений в первую очередь повлияла на контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для американских солдат в Афганистане. "В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов", – написал дипломат, уточнив, что имеет ввиду такие стратегические вопросы, как координация действий по проблемам Арктики и ядерное соглашение с Ираном.
Не забыл Керри и о разногласиях России и США по ряду вопросах, передает ТАСС. Глава американской дипломатии в очередной раз напал на Москву с голословными обвинениями в совершении хакерских атак, а также заявил о "военной интервенции в Сирию", опустив тот факт, что президент арабской республики Башар Асад сам попросил помощи у России.
Отметим, даже известные взломщики называют утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам истерией. В частности, такую точку зрения высказал знаменитый хакер Guccifer, который неоднократно получал несанкционированный доступ к секретной информации о политической верхушке США.
Как писали Dni.Ru, кибервзломщик считает, что в сознании американцев все еще сильны установки холодной войны. "Жители США сошли с ума от мысли о русских и вторжении в их страну" – заявил он.
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