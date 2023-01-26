"Подох": жена объявила о смерти Гогена Солнцева

Поклонники в шоке – неужели не стало Гогена Солнцева?

В конце прошлого года шоумен Гоген Солнцев оказаллся в реанимации. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, упал и ударился головой. Медики поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Поклонники и близкие экс-звезды "Дома-2", конечно, переживали за Гогена, но никто не мог предположить к чему приведет роковое падение.

Полина Давыдова, известная также как жена шоумена Гогена Солнцева и дочь его же бывшей жены Екатерины Терешкович сообщила страшную новость. На видеоролике неизвестный спрашивает у женщины, где Гоген. Вместо ответа жена шоумена объявила о смерти Солнцева.

"Гоген умер! Я не могу найти паспорт – без него не отдадут тело", — говорит Давыдова.

В разговоре с журналистами женщина уточнила, что причиной смерти стали последствия падения. Для нее все произошло внезапно, и теперь она не понимает, что ей делать и как быть одной. Жена Гогена Солнцева даже не знает, как ей решить вопрос с телом — хоронить или кремировать.

А вот бывшая жена шоумена отнеслась к новости скорее позитивно. Пока Екатерина Терешкович не верит в достоверность информации, но свое мнение уже высказала.

"Подох — туда ему и дорога", — отрезала бывшая возлюбленная Гогена Солнцева.