Фийон Франсуа политик

Франсуа Фийон родился 4 марта 1954 года во французском городе Ле-Ман. В школе был одним из лучших учеников, отличался социальной активностью. Учился в Университете Париж Декарт, защитил кандидатский диплом по политологии в Национальном фонде политических наук.

Карьеру начал в середине 70-х. Занимал административные должности в министерствах обороны, промышленности, избирался депутатом Национальной ассамблеи, был мэром коммуны Сабле-сюр-Сарт.

В правительстве занимал пост министра информационных технологий и почты, возглавлял министерства социальных дел, образования. В 2007 году руководил избирательной кампанией Николя Саркози, после его победы возглавил правительство.

Франсуа Фийон - второй по продолжительности пребывания в должности после Жоржа Помпиду из премьер-министров Пятой республики. Он единственный, кто был премьером Франции на протяжении полного президентского срока.

Фийон - великолепный оратор, знаток литературного творчества Шатобриана. Занимается альпинизмом и горными лыжами, любит велотуризм, с детства увлекается автогонками.