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Французские выборы тонут в грязи

Франсуа Фийон. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Mahe
Выборы президента Франции могут положить конец существованию ЕС. "Европа в опасности!", "Остановите Ле Пен!", – призывают западные СМИ. Париж изменил своим принципам и вовсю копается в грязном белье претендентов на Елисейский дворец.
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Франция, как родина известного лозунга "Свобода, равенство, братство", всю свою республиканскую историю ревностно относилась к выборам. Кодекс политических дуэлей выполнялся неукоснительно: по близким людям не стрелять, личную жизнь не трогать. И пусть у кандидата в президенты жена, любовница и внебрачная дочь (как, к примеру, у Франсуа Миттерана) – это нисколько не уменьшало его шансов занять пост главы государства.

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Фийон Франсуа политик

Первый тревожный звонок прозвенел, когда Франция готовилась к президентской гонке 2012 года. Кандидатом от социалистов мог стать Доминик Стросс-Канн, личность у французов весьма популярная. Однако за год до выборов бывшего главу Международного валютного фонда обвинили в сутенерстве. Оправдали его через три года, когда президентом уже давно был Франсуа Олланд. Французы до сих пор чешут в затылке, не понимая – как они могли избрать такую интересную личность. Более половины граждан страны сегодня уверены: Стросс-Кана, как неугодного кандидата, убрали американцы.

В 2017 году, похоже, Париж продолжает следовать примеру американских коллег. Выборы президента США назвали самыми грязными за всю историю – и французы решили не отставать. Как только праймериз (тоже, кстати, нововведение с оглядкой на американцев) определили примерный расклад сил, грязное белье посыпалось на головы избирателей из заготовленных заранее корзин.

В результате французские президентские выборы становятся все более непредсказуемыми. Как пишет канадская The Globe and Mail, если заключительные три месяца кампании по выборам президента повторят первые три, то победу будет праздновать Марин Ле Пен. Позиции нескольких политиков, еще недавно рассматривавшихся в качестве главных соперников лидера "Национального фронта", резко ослабли в течение нескольких последних недель.

Франсуа Фийон. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Mahe

Франсуа Фийона – последнего из видных республиканцев, оставшегося в гонке за президентское кресло, обвинили в том, что он пристроил на работу в парламент свою супругу Пенелопу и детей – что якобы обошлось налогоплательщикам в 900 тысяч евро. Дело дошло даже до обысков в здании парламента. Ничего не нашли, обвинения не подтвердились – но рейтинг уже упал.

Второй целью стал Эммануэль Макрон, независимый (так он сам себя позиционирует) кандидат, который импонирует умеренным социалистам. Выпускник элитных школ Франции, бывший банкир финансового холдинга Rothschild & Co. Женат на своей учительнице французского языка, которая старше мужа на 24 года. Макрон – бывший министр правительства очень непопулярного у французов Олланда. От своего бывшего патрона всячески открещивается – но не очень убедительно.

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Вдобавок, появилась информация, что на посту главы Минэкономики Макрон потратил за восемь месяцев прошлого года на личные нужды 80 процентов средств, выделяемых на представительские расходы. Это примерно 120 тысяч евро. Авторы расследования утверждают, что средства шли на оплату обедов и ужинов бывшего министра с социологами, руководителями общественных и религиозных организаций, представителями богемы. То есть, Макрон использовал государственные деньги на свою избирательную кампанию. Доказать эти злоупотребления довольно сложно, расследования затевать не стали. А вот рейтинг уже сорвался в пике.

Именно с Макроном мечтает столкнуться в последнем туре выборов убежденная сторонница антииммигрантской и антиевропейской политики, лидер "Национального фронта". Марин Ле Пен сделала все возможное, чтобы подправить в газах французов имидж своей партии, подпорченный некоторыми экстремистскими высказываниями ее отца – Жана-Мари Ле Пена. Впрочем, самого основателя партии Марин давно отправила на пенсию – чтобы не смущал народ.

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

Несмотря на то, что на волне нынешних настроений глава "Национального фронта" лидирует, расслабляться ей категорически не рекомендуется. Как пишет упомянутое канадское издание, французская элита отчаянно нуждается в "авторитетном кандидате, который мог бы остановить Ле Пен". Вдобавок, известные "борцы за правду" Wikileaks готовят очередную бомбу. Они пообещали опубликовать несколько тысяч документов, имеющих отношение как к "новой Жанне д'Арк", так и к Франсуа Фийону. Кто останется на поле к маю, когда пройдут президентские выборы – остается только гадать.

Лозунг "Остановите Ле Пен" поддерживают большинство западных политологов. Лидер "Национального фронта" намерена инициировать выход из Евросоюза (в чем, кстати, ее поддерживают многие французы). Эксперты говорят, что без Великобритании и Франции ЕС может превратиться в "Четвертый рейх" во главе с Германией. Но, скорее всего, после фрекзита начнется цепная реакция.

Автор: Игорь Силецкий6 февраля 2017, 12:19

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