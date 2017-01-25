Елена Николаевна Батурина бизнесвумен

Елена Батурина родилась 8 марта 1963 года в Москве в семье рабочих. Окончив школу в 1980 году, отработала полтора года в должности техника-конструктора на заводе "Фрезер". В 1986-м окончила Московский институт управления, а в конце 90-х начала заниматься бизнесом. Первым ее проектом был созданный совместно с братом Виктором кооператив по продаже компьютеров.

Позже Батурина основала и возглавила компанию "Интеко". Организация занималась производством пластиковых изделий, а затем вышла на уровень системообразующего предприятия, главным родом деятельности которого стало строительство. В 2001 году, после ухода мужа с поста мэра Москвы, продала "Интеко" структурам Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, занявшись гостиничным бизнесом и благотворительностью.

В 2010 году журнал Forbes признал Елену Батурину третьей богатейшей женщиной в мире с капиталом 2,9 миллиарда долларов. По итогам 2015 года состояние бизнесвумен оценивалось в один миллиард, при этом она по-прежнему считается самой богатой женщиной в России.