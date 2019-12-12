Черную от горя Батурину держали под руки у гроба Лужкова

Тело экс-градоначальника по просьбе родных выставили в закрытом гробу. Неизвестно, почему они приняли такое решение, однако по лицу вдовы Юрия Михайловича ясно, что ей едва удается держать себя в руках. На кадрах трансляции церемонии в Сети видно, как пришедшим попрощаться с Лужковым приходится поддерживать под руки Елену Батурину, облаченную в черную одежду.
Как сообщает НСН, потоку желающих почтить память бывшего градоначальника нет конца. Его коллеги, друзья и близкие, а также простые жители столицы несут цветы к гробу, стекаясь нестройными рядами к храму. В связи с траурной церемонией правительством Москвы было принято решение перекрыть движение транспорта по Соймоновскому проезду и по Волхонке от Соймоновского проезда до Ленивки. Кроме того, уточняет телеканал "360", ограничен поворот со Знаменки на Волхонку.
Сразу после прощания в храме Христа Спасителя тело Лужкова будет доставлено на Новодевичье кладбище. Там политика похоронят, дополняет Life.
Напомним, что бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался на 84-м году. Смерть настигла его в Мюнхене после операции на сердце. Экс-градоначальник не вышел из наркоза. Основными причинами смерти называют анафилактический шок от препаратов или осложнения после хирургического вмешательства.
Ранее сообщалось, что отпевание политика проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Батурина вместе с дочерями принимает соболезнования от тех, кто пришел проститься с Лужковым.
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