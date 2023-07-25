Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников

Автомобили Александра Градского никому не нужны?

Народный артист России Александр Градский оставил многомиллионной армии поклонников богатейшее духовное наследство. Творчество певца будет актуально еще многие годы. Однако его родственников интересует по большей части наследство материальное.

Исполнитель хита "Как молоды мы были" покинул наш бренный мир 26 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Первый тайм с дележкой имущества действующие и бывшие жены, а также старшие и младшие дети еще не отыграли. А на горизонте замаячил второй.

Театр "Градский Холл" является делом всей жизни Александра Борисовичам. Он с трепетом относился к созданному собственными руками учреждению культуры, можно сказать, вложил в него всю душу. Однако у действующего художественного руководителя Алексея Рыбникова возникли претензии к наследникам мэтра.

Об этом сообщает издание StarHit. Дело в том, что на парковке тетра остались автомобили, которыми владел Александр Градский. Транспортные средства занимают парковочные места для сотрудников. Жены и дети певца не спешат забирать имущество.

По данным Пятого канала, речь идет о двух машинах марки "Мерседес", а также о золотом "Линкольне". Удивительно, родня, делящая в суде каждую копейку Александра Градского, не забирают его наследство. Проблему снова придется регулировать через суд. Первое заседание назначено на 5 сентября.