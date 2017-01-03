В Швейцарии мужчина расстрелял полицейских

В Швейцарии в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден произошло нападение на полицейских. Стражей порядка расстреляли во время обысков в одном из домов, сообщили в правоохранительных органах страны.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, полицейские были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.